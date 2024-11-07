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Гитарист Марти Фридман поделился клипом на трек Song For An Eternal Child

Бывший гитарист трэш-метал-коллектива Megadeth Марти Фридман выпустил видео на композицию Song For An Eternal Child. Песня вошла в его майский сольный полноформатник Drama.

Источник: Звук

Бывший гитарист трэш-метал-коллектива Megadeth Марти Фридман выпустил видео на композицию Song For An Eternal Child. Песня вошла в его майский сольный полноформатник Drama.

В минималистичном черно-белом ролике Марти один стоит на сцене и играет на гитаре в луче софита. Из пустого зала на него смотрит мальчик, напоминающий самого музыканта. По словам артиста, клип «отражает чувство, глубоко резонирующее со многими из нас, — неизбежное чувство, что мы так и не выросли по-настоящему».

В августе Фридман рассказал, почему его не взяли в группу KISS.