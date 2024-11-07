Гитарист Марти Фридман поделился клипом на трек Song For An Eternal Child

В минималистичном черно-белом ролике Марти один стоит на сцене и играет на гитаре в луче софита. Из пустого зала на него смотрит мальчик, напоминающий самого музыканта. По словам артиста, клип «отражает чувство, глубоко резонирующее со многими из нас, — неизбежное чувство, что мы так и не выросли по-настоящему».