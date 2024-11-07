Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

«По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году. Нас это безусловно очень радует», — обозначил положительную динамику турпотока Сергей Ганзий.
По его словам, этому способствует в том числе увеличение глубины продаж железнодорожных билетов на поезда в республику. Кроме того, на сегодня Крым — один из самых бюджетных регионов на новогодние праздники благодаря программам для снижения стоимости проживания.
«С 1 декабря в республике стартует акция “Новый год в Крыму как дома” для прибывающих к нам на отдых, оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники».
Он уточнил, что в рамках этой акции предусмотрено большое количество разного интерактива, конкурсов, розыгрышей.
«Предусмотрена и встреча гостей, прибывающих на вокзал, оркестром Дедов Морозов. Для детей будет организована почта Деда Мороза, которую разместят во всех субъектах республики», — добавил министр.
Также в местах отдыха и оздоровления дети с родителями смогут создать своими руками новогодние игрушки. 27 декабря ими нарядят гигантский секвоядендрон в Никитском ботаническом саду.
Интересные афиши готовят театры, музеи, которые будут открыты в эти дни. Праздничную атмосферу создадут и на набережных.
«Презентация проекта “Новый год в Крыму как дома” пройдет с 29 ноября по 1 декабря в парке “Зарядье” в Москве. Представим разные активности, расскажем, что делать в республике в новогодние праздники. Будут и розыгрыши, подарки».
Также представители Крыма со 2 по 5 декабря будут участвовать в выставке MedTravelExpo, где представят возможности санаторно-курортного лечения, расскажут о новых программах.