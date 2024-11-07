Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

«По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году. Нас это безусловно очень радует», — обозначил положительную динамику турпотока Сергей Ганзий.