Последний бой: Останки советских подростков нашли на месте строительства ЖК в Ростове

В Ростове на улице Нансена строители нашли останки бойцов полка народного ополчения, которые летом 1942-го года были в первой линии обороны города. Историки говорят, что совсем молоденькие парнишки и девчонки обороняли свой город до конца.
На месте раскопок побывал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону». О том, кого там находят сейчас и какие события на этом места разворачивались в прошлом столетии, рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.
Поисковики просеивают и тот грунт, что раньше изъяли строители. Дмитрий КУТЕПОВ.
СТРОИТЕЛИ ОСТАНОВИЛИ РАБОТЫ.
Еще накануне, 6 ноября, на улице Нансена на месте будущего жилого комплекса во время земляных работ экскаватор наткнулся на солдатскую каску и человеческие останки. Рабочие сразу же сообщили об этом руководству, а те — поисковикам.
Как только в «Миус-Фронте» узнали о страшной находке, то прибыли на место и подтвердили, что это место захоронения бойцов, погибших во время городских боев за Ростов-на-Дону летом 1942-го года.
— Очень приятно, что, увидев каску, предметы амуниции и человеческие останки, строители остановили работы и вызвали нас. Стройка там большая, но работы не проводятся до сих пор.
Рабочие, по словам собеседника, живо интересуются раскопками и пытаются узнать у поисковиков, что же происходило на этом месте в годы Великой Отечественной войны.
В сороковые годы прошлого столетия в районе улицы нансена была окраина города. Дмитрий КУТЕПОВ.
НАШЛИ ОСТАНКИ ЧЕТВЕРЫХ.
— Здесь сражался полк народного ополчения, в котором бились очень много молодых людей, не имевших военного опыта. Они приписали себе год-два, чтобы отправиться на фронт и защищать Родину.
На данный момент из земли достали останки, предположительно, четверых ростовчан. Все они, судя по черепам, молодые люди — от 17 до 19 лет.
— Те, кто здесь сражались, судя по всему, были накрыты огнем крупнокалиберной артиллерии или авиацией. Подтверждают это и найденные на месте осколки. К тому же, куски колючей проволоки говорят о передовых позициях. Ее в Ростове наспех изготавливали именно для обороны города. По качеству она хоть и уступала немецкой, но хорошо, что вообще была.
Андрей Кудряков надеется, что получится установить имена хоть кого-то из найденных героев.
— Смертных медальонов у народного ополчения не было. Надеюсь, что сможем найти именные кружки, ложки или перочинные ножи. А уже по ним установить и личности погибших. Тем более, что часть списков людей, вступивших в ряды народного ополчения, известна.
В земле осталась и колючая проволока, которую изготавливали в Ростове для обороны города. Дмитрий КУТЕПОВ.
БЫЛО ЗА ЧТО БИТЬСЯ.
Итак, на месте раскопок в сороковые годы здесь была окраина города. Располагалась она рядом с рабочим городком и большой балкой, потому там и были последние рубежи обороны Ростова. А за ними уже и сам город — проспект Буденновский, центральные улицы и переправа через Дон.
— То есть отступать им было некуда. Сзади — мамы, семьи, любимые, друзья, дома. Было за что биться. В итоге, немцев они не пустили. Но те обошли их позиции с другой стороны, через западные рубежи, и зашли в город.
По словам собеседника, это самая неизвестная битва на Дону в истории Великой Отечественной войны.
— Ростов — оболганный город. Сталин считал, что донскую столицу сдали без боя, бросив боевые знамена. А на самом деле здесь действительно пропадали без вести целые дивизии.
Полк народного ополчения практически полностью остался на улицах Ростова. Это те ребята которые не отступили, не сдали и выполнили свой долг до конца.
Судя по останкам черепов, павшие бойцы народного ополчения были совсем молодые. Дмитрий КУТЕПОВ.
ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО ПОДВИГА.
— То есть это, на самом деле, история большого-большого подвига, который только сейчас открывается перед нами. Здесь, в Ростове, были перемолоты немецкие части, которых им впоследствии не хватило для захвата Кавказа. И они сами признавали то, что самые-самые боеспособные части остались здесь. А противостояли им обычные ростовчане, без боевого опыта, которые были настоящими патриотами.
Поисковики будут работать на месте последнего боя ростовчан до тех пор, пока не достанут из земли останки последнего бойца. Всех, кого получится найти, перезахоронят на Аллее Героев, в Кумженской роще или на Аллее Памяти на Самбекских высотах.