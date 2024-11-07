Последний бой: Останки советских подростков нашли на месте строительства ЖК в Ростове

— Те, кто здесь сражались, судя по всему, были накрыты огнем крупнокалиберной артиллерии или авиацией. Подтверждают это и найденные на месте осколки. К тому же, куски колючей проволоки говорят о передовых позициях. Ее в Ростове наспех изготавливали именно для обороны города. По качеству она хоть и уступала немецкой, но хорошо, что вообще была.