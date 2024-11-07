Омская мэрия заключит договор о комплексном развитии территории бывшего Сибзавода

Как уже писала «КП-Омск», этот земельный участок общей площадью 15 га — территория бывшего "Сибзавода. Проект постановления о комплексном развитии этой территории был подготовлен мэрией еще в октябре. По планам, в течение 30 лет здесь должен появиться новый жилой микрорайон. Земля бывшего промышленного предприятия была выкуплена Алексеем Певневым в 2020 году за 500 млн рублей.