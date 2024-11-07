112: в Подмосковье школьник после убийства матери ушел в магазин за сладостями

Учителя говорят, что подозреваемый был тихим подростком и учился нормально. Школьник воспитывался в неполной семье. Mash пишет, что подросток прогуливал уроки. 112 выяснил, что юноша уже давно вел себя «странно». У него часто болела голова, из-за чего он не мог ходить на занятия. При этом мать хотела отправить его в больницу, но к врачу он тоже не шел. Отмечается, что подобные ситуации выводили школьника из себя.