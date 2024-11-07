Уфимец, пнувший своего ребенка в лифте, стал фигурантом уголовного дела

Житель, пнувший своего ребенка в лифте, стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
Напомним, недавно по социальным сетям и Telegram-канала разлетелись жестокие кадры. На них запечатлено, как семья выходит из дома и ждет лифта. Когда двери распахиваются, мальчик порывается вперед и толкает младшего ребенка. Отец, увидя это, со всей силы пнул мальчик, что тот улетел внутрь лифта. За сына заступилась мама, но супруг обрушился на нее матом. Спустя время правоохранительным органам удалось выяснить личность мужчины.
По факту случившегося была организована проверка, по результатам которой на отца ребенка завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением».
— В настоящее время по уголовному делу организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, — сообщает СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.