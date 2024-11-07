Уфимец, пнувший своего ребенка в лифте, стал фигурантом уголовного дела

Напомним, недавно по социальным сетям и Telegram-канала разлетелись жестокие кадры. На них запечатлено, как семья выходит из дома и ждет лифта. Когда двери распахиваются, мальчик порывается вперед и толкает младшего ребенка. Отец, увидя это, со всей силы пнул мальчик, что тот улетел внутрь лифта. За сына заступилась мама, но супруг обрушился на нее матом. Спустя время правоохранительным органам удалось выяснить личность мужчины.