Семь машин от предприятия готовят в Иркутске для отправки на СВО

Иркутское предприятие готовится отправить семь машин в зону проведения СВО. Сейчас подготовку проходят три КАМАЗа и УАЗа, а также УАЗ «Патриот». Как сообщает пресс-служба администрации города, после прохождения техобслуживания техника сразу поедет к бойцам готовая к работе.