Семь машин от предприятия готовят в Иркутске для отправки на СВО

Иркутское предприятие готовится отправить семь машин в зону проведения СВО. Сейчас подготовку проходят три КАМАЗа и УАЗа, а также УАЗ «Патриот». Как сообщает пресс-служба администрации города, после прохождения техобслуживания техника сразу поедет к бойцам готовая к работе.
— Готовим очередную партию техники для отправки нашим бойцам на передовую. Выполняем эти задачи в короткие сроки. На фронте главное — это исправность автомобиля, там нет возможности его обслуживать. По прибытию на СВО машины должны сразу осуществлять боевые задачи, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Машины пройдут диагностику и дефектовку. При необходимости изношенные детали заменят. Транспорт пополнит парк в подшефных частях. Кроме того, вместе с машинами на передовую доставят письма, одежду, инвентарь и продукты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники рассылали письма деятелям творчества от имени мэра Иркутска.