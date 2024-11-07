Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь машин от предприятия готовят в Иркутске для отправки на СВО

Сейчас техника проходит обслуживание в городских муниципальных предприятиях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутское предприятие готовится отправить семь машин в зону проведения СВО. Сейчас подготовку проходят три КАМАЗа и УАЗа, а также УАЗ «Патриот». Как сообщает пресс-служба администрации города, после прохождения техобслуживания техника сразу поедет к бойцам готовая к работе.

— Готовим очередную партию техники для отправки нашим бойцам на передовую. Выполняем эти задачи в короткие сроки. На фронте главное — это исправность автомобиля, там нет возможности его обслуживать. По прибытию на СВО машины должны сразу осуществлять боевые задачи, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Машины пройдут диагностику и дефектовку. При необходимости изношенные детали заменят. Транспорт пополнит парк в подшефных частях. Кроме того, вместе с машинами на передовую доставят письма, одежду, инвентарь и продукты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники рассылали письма деятелям творчества от имени мэра Иркутска.