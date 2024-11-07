Ростовский врач Воликов рассказал, как выявить первые симптомы заражения вирусом Коксаки

— В России этот вирус был и раньше, только не было таких вспышек заболевания, как сейчас. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Заражение происходит через загрязненные руки, воду или пищу. Но иногда это может происходить и воздушно-капельным путем. Очень редко вирус передается внутриутробно от матери к плоду.