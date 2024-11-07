Ростовский врач Воликов рассказал, как выявить первые симптомы заражения вирусом Коксаки

За последние несколько дней заболевание, напоминающее вирус Коксаки, было выявлено в нескольких регионах России. Среди них и соседний Краснодарский край. Как можно подцепить этот вирус, и что нужно делать, чтобы не заразиться им, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал врач-терапевт Николай Воликов.
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ.
По словам ростовского терапевта, вирус Коксаки не является экзотическим для России. Но, зачастую, завозится из стран с более жарким и влажным климатом.
— В России этот вирус был и раньше, только не было таких вспышек заболевания, как сейчас. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Заражение происходит через загрязненные руки, воду или пищу. Но иногда это может происходить и воздушно-капельным путем. Очень редко вирус передается внутриутробно от матери к плоду.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ.
Клиническая картина может варьироваться от возраста пациента. Проявляется заражение вирусом в виде лихорадки, высокой температуры, высыпаний на теле, особенно на руках и ногах. Иногда такие появляются в ротовой полости.
Также у заразившегося могут быть и неспецифические симптомы, такие как боль в горле или в области живота, мышечные боли и общее недомогание. Если болезнь не лечить, то, по словам Николая Воликова, она может перейти в миокардит с соответствующими осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы.
КТО В ГРУППЕ РИСКА.
— Более подвержены вирусу дети, особенно в возрасте до пяти лет. Также в группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом на фоне хронических болезней, либо на фоне недавно перенесенных бактериальных или вирусных инфекций. А также те, кто находится в местах большого скопления людей. К ним относятся садики, школы, лагеря, базы отдыха, вокзалы.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ.
Чтобы не заразиться, терапевт рекомендует соблюдать меры личной гигиены, обрабатывать руки.
— Также проверять, чтобы вода и еда соответствовали всем санитарным нормам. Кроме того, не стоит добавлять в напитки лед, так как он может быть изготовлен из водопроводной воды. А еще следует носить маски в местах скопления большого количества людей.