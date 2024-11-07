Почему в Уфе цены на новостройки выросли сильнее, чем в других регионах Поволжья

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что в октябре 2024 года на 4% упали продажи жилья в новостройках в крупных городах страны. Сравнив количество объявлений о продаже квартир в новых домах с данными за сентябрь, эксперты пришли к выводу, что одновременно с этим еще и выросла цена на квадратный метр.
Из мегаполисов с миллионным населением и выше, сильнее всего цена на новостройку подскочила в Уфе — на 9,6%. Рост цен на «квадрат» в новых домах показали и другие города Поволжья. Например, в Перми он составил 2,5%, в Самаре — 2,7%, а вот в Нижнем Новгороде напротив, цены упали на 0,6%.
Что происходит с ценами на новое жилье в столице Башкирии? Как они могут измениться в обозримом будущем? Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказала руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева.
ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ НОВОСТРОЙКИ.
Как отмечает постоянный эксперт «КП-Уфа» Елена Андреева, за три месяца с момента завершения программы массовой господдержки в башкирской столице действительно выросли цены на некоторые новостройки. Однако данный процесс стартовал вовсе не этой осенью и даже не в прошлом году. Основными причинами стало широкое распространение льготной ипотеки и рост себестоимости строительства.
— Так происходит последние четыре года, и связано это было с господдержкой и сильным пиаром этой господдержки. До такой степени, что молодые поколения теперь рассматривают покупку жилья исключительно в новостройках и говорят, что вторичный рынок им не интересен. Это первая причина. Вторая — это инфляция и себестоимость. Себестоимость строительства росла, и в Уфе она дорогая. Часто она связана со сносом ветхого жилья, с серьезными вложениями в укрепление грунтов и проведением коммуникаций, если мы говорим о заречных районах. Отсюда и высокая этажность уфимских новостроек: чем выше этажность, тем лучше экономика такого проекта, — поясняет Елена Андреева.
Эксперт также отмечает, что в Уфе действительно снизилось количество сделок купли-продажи квартир в новых домах. Впервые аналитики стали отмечать падение продаж в новостройках уже в июле-августе. Причин у этого несколько.
Сегодня цены на новостройки в Уфе зависят от нескольких факторов, ключевым из которых остается себестоимость квадратного метра Иван МАКЕЕВ.
— Сейчас господдержка сильно ограничена. Даже те, кто мог бы ее получить по условиям, сталкиваются со сложностью одобрения в банках. Во-первых, у банков ужесточилась кредитная политика, во-вторых, имеет место быть фактор стоимости квартиры. То есть сложно одобрить нужную сумму. Например, при стоимости однокомнатной квартиры в 6 млн рублей, сложно купить ее с минимальным первоначальным взносом. Нужен нормальный первоначальный взнос, чтобы был приемлемый кредитный платеж, — разъясняет эксперт.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ.
Как отмечает руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева, рост цен на новостройки не повлиял на предложение на этом рынке.
— Когда на снижающийся спрос падает предложение — это не про новостройки. Рынок новостроек — он не свободно-конкурентный, а регулируемый. Там фактор цены зависит от себестоимости и не может падать за эту себестоимость. Застройщики готовят проекты новостроек за несколько лет до сдачи дома. Поэтому всего лишь через 3 месяца после отмены господдержки (а все очень надеялись, что ее продлят), естественно, что предложение не упало. И не планирует падать. Потому что у застройщиков уже много проектов в работе. Во-вторых, многие еще планируют выводить проекты, которые были подготовлены в последние годы, — рассказывает эксперт.
По словам Елены Андреевой, на сегодняшний день в Уфе достаточно много интересных проектов на рынке новостроек. Однако остаются актуальными проблемы со ставками по ипотеке, ее одобрением в банке и высокими ценами на квартиры в новых домах.
ЧТО ПО ЦЕНАМ.
На ноябрь 2024 года средняя цена квадратного метра в новом доме в Уфе, в зависимости от района города, варьируется от 150−160 и до 200 и более тысяч рублей. В заречных городских районах, например в Затоне, есть варианты и подешевле — от 120−130 тысяч рублей за квадрат.
— Но, надо понимать, что это будет другой класс жилья, другая транспортная доступность. Хотя сейчас основная доля сделок как раз по проектам с такими ценниками. По вышеуказанным причинам. Что касается лучших районов, то это под 200 тысяч рублей, — говорит наш постоянный эксперт.