Почему в Уфе цены на новостройки выросли сильнее, чем в других регионах Поволжья

— Когда на снижающийся спрос падает предложение — это не про новостройки. Рынок новостроек — он не свободно-конкурентный, а регулируемый. Там фактор цены зависит от себестоимости и не может падать за эту себестоимость. Застройщики готовят проекты новостроек за несколько лет до сдачи дома. Поэтому всего лишь через 3 месяца после отмены господдержки (а все очень надеялись, что ее продлят), естественно, что предложение не упало. И не планирует падать. Потому что у застройщиков уже много проектов в работе. Во-вторых, многие еще планируют выводить проекты, которые были подготовлены в последние годы, — рассказывает эксперт.