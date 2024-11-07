На омских дорогах поймали 22 пьяных водителей, еще столько же — без прав

В Госавтоинспекции по Омской области рассказали об итогах профилактического рейда «Трезвость». Они шокируют — на дорогах региона инспекторы поймали за рулем 22 пьяных водителей, еще 22 водителя не имели права управления транспортным средством.
Как напомнили в ГИБДД, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.
В целом за время рейда сотрудники Госавтоинспекции пресекли 265 нарушений правил безопасности дорожного движения, 25 автомобилей увезли на штрафстоянку.