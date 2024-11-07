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Коллекция из 21 песни Стиви Уандера выйдет на виниле

Эксклюзивный сборник из 21 композиции американского музыканта Стиви Уандера выйдет на желтом виниле 6 декабря. Пластинка станет частью линейки от Complex Shop, включающей также классические релизы Кендрика Ламара, Blink-182, Lil Yachty и других артистов.

Источник: Звук

Эксклюзивный сборник из 21 композиции американского музыканта Стиви Уандера выйдет на желтом виниле 6 декабря. Пластинка станет частью линейки от Complex Shop, включающей также классические релизы Кендрика Ламара, Blink-182, Lil Yachty и других артистов.

В альбом Stevie Wonder: The Definitive Collection также войдут редкие фотографии, тиснение шрифтом Брайля, эссе и полные кредитсы песен.

На счету Уандера 23 полноформатных альбома, 100 миллионов проданных записей, 25 премий «Грэмми» и один «Оскар». Его последняя на сегодняшний день работа — августовский сингл Can We Fix Our Nation’s Broken Heart.

На церемонии вручения «Грэмми» в этом году Стиви исполнил трек For Once In My Life в секции памяти умерших артистов.