Последние новости к вечеру 7 ноября 2024 года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить Бундестаг и провести досрочные выборы, если депутаты не поддержат канцлера Олафа Шольца. Глава ХДС Фридрих Мерц призвал запросить голосование по вотуму доверия уже на следующей неделе, чтобы выборы могли пройти в начале 2025 года.