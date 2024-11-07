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Последние новости к вечеру 7 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 7 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 7 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 ноября 2024 года.

В Кремле прокомментировали «план команды Трампа» по Украине

По информации WSJ, советники Трампа предложили создать демилитаризованну зону и отсрочить вступление Украины в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия. Дмитрий Песков заявил, что «это похоже на план The Wall Street Journal».

Президент Германии заявил о готовности распустить парламент

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер Источник: РИА "Новости"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить Бундестаг и провести досрочные выборы, если депутаты не поддержат канцлера Олафа Шольца. Глава ХДС Фридрих Мерц призвал запросить голосование по вотуму доверия уже на следующей неделе, чтобы выборы могли пройти в начале 2025 года.

Посольство помогает россиянам, застрявшим на лайнере в Японии

Круизный лайнер «Спектр морей»
Круизный лайнер «Спектр морей»Источник: AP 2024

На борту круизного лайнера «Спектр морей», застрявшего в Японии, находятся 538 россиян. Посольство РФ помогает с консультациями и запросами к властям Японии для их вылета в Шанхай. Японская иммиграционная служба готова содействовать при обращении компании-владельца лайнера.

Ипотечные ставки в крупных российских банках поднялись до 43%

Источник: РИА "Новости"

Ставки по рыночной ипотеке в России достигли 25%, но фактические условия могут быть выше, доходя в некоторых банках до 43,2%. Это делает ипотеку менее доступной для заемщиков.

В Москве арестовали коуча по «женской энергии» Голдырева

В Москве был арестован коуч по личностному росту для женщин Ярослав Голдырев по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.