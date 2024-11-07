Последние новости к вечеру 7 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 ноября 2024 года.
В Кремле прокомментировали «план команды Трампа» по Украине
По информации WSJ, советники Трампа предложили создать демилитаризованну зону и отсрочить вступление Украины в НАТО на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия. Дмитрий Песков заявил, что «это похоже на план The Wall Street Journal».
Президент Германии заявил о готовности распустить парламент
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить Бундестаг и провести досрочные выборы, если депутаты не поддержат канцлера Олафа Шольца. Глава ХДС Фридрих Мерц призвал запросить голосование по вотуму доверия уже на следующей неделе, чтобы выборы могли пройти в начале 2025 года.
Посольство помогает россиянам, застрявшим на лайнере в Японии
На борту круизного лайнера «Спектр морей», застрявшего в Японии, находятся 538 россиян. Посольство РФ помогает с консультациями и запросами к властям Японии для их вылета в Шанхай. Японская иммиграционная служба готова содействовать при обращении компании-владельца лайнера.
Ипотечные ставки в крупных российских банках поднялись до 43%
Ставки по рыночной ипотеке в России достигли 25%, но фактические условия могут быть выше, доходя в некоторых банках до 43,2%. Это делает ипотеку менее доступной для заемщиков.
В Москве арестовали коуча по «женской энергии» Голдырева
В Москве был арестован коуч по личностному росту для женщин Ярослав Голдырев по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.