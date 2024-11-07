Тесленко: Калининград может стать школой гостеприимства для всей России

«Калининград может стать великолепной школой гостеприимства. От Хабаровска, от Челябинска, Югры, юга мы видим такие запросы, что “У вас в Калининграде…” — и дальше идут очень интересные эпитеты: европейский сервис, большая насмотренность, шикарный педагогический опыт. Они знают и видят, что мы выезжали за границу очень много раз, мы видели официантов, которым за 60 лет, и нас это с вами не удивляло никого. Мы видели этот прекрасный сервис, когда не просто студенты обслуживают, а есть люди зрелого, серебряного возраста и прочее, прочее».