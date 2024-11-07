Вирус Коксаки в Нижегородской области: сколько болеет, как передается вирус и есть ли вакцина

Ситуация по заболеваемости вирусом Коксаки в Нижегородской области стабильная. Количество заболевших в этом году значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного минздрава Елена Тихомолова.
Ситуация с заболеваемостью.
По словам специалиста, медики ежедневно мониторят ситуацию по заболеваемости энтеровирусами в Нижегородской области, куда также входят вирусы Коксаки. Роста заболевших нет.
Как передается вирус.
Энтеровирусы могут передаваться через воду и пищу, в частности овощи, фрукты и молочные продукты, а также при купании в грязных водоемах, через грязные руки и воздушно-капельным путем от больного человека.
При этом энтеровирусные инфекции регистрируются во всем мире. В России впервые официально зафиксировали его в 1956 году, с и тех пор выявляют каждый год — как единичными случаями, так и целыми вспышками в разных регионах.
Как проходит течение болезни.
Развивается заболевание в среднем 3−4 дня после заражения. В этот момент человек испытывает слабость, легкую лихорадку и проблемы со стулом. В тяжелых случаях заболевший может столкнуться уже с сильной лихорадкой, болями и высыпаниями в горле, менингитом, головной болью, сырью, жидким стулом, конъюнктивитом и болями в животе.
Установить диагноз можно в лаборатории.
Как лечить.
Специфической противовирусной терапии и вакцины от вируса Коксаки нет. Лечение должен прописать доктор в каждом индивидуальном случае.
Чтобы не заболеть, необходимо чаще мыть руки с мылом, промывать овощи и фрукты, не контактировать с больными. При первых симптомах важно сразу обратиться ко врачу.
Напомним, что о массовых случаях заболевания вирусом Коксаки в России стало известно в начале ноября. Распространение вируса началось в Турции, и отдыхавшие там россияне обнаружили у себя первые признаки болезни во время перелета домой. Сейчас преимущественно болеют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, а также Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей.
В связи с ростом заболеваемости в некоторых российских регионах Роспотребнадзор объявил о запуске «горячей линии».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что инфекционист Тихомолова назвала признаки наличия паразитов в организме.