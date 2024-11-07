«Давай поедем в Крым»: как популяризируют отдых в республике

Эта работа, по его словам, продолжится. На первое полугодие 2025 года спланирован календарь по продвижению туристского потенциала Республики Крым. И помимо традиционных выставочно-ярморочных мероприятий на территории полуострова, запланированы Дни туризма, Дни Республики Крым в регионах. В частности, заводам, предприятиям также будут презентованы возможности по санаторно-курортному лечению, в том числе в низкий сезон с максимально комфортными условиями для оздоровления: без палящего солнца и с низким ценовым диапазоном.