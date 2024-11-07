«Давай поедем в Крым»: как популяризируют отдых в республике

«С 5 ноября в Крыму впервые проводится масштабный туристский слет “Давай проедем в Крым”, продлится он до 11 ноября. Приехал 71 турагент из 50 регионов страны для знакомства с нашим возможностями по санаторно-курортному лечению, оздоровлению, гастротуризму», — сказал министр.
По его словам, одна из задач мероприятия — показать Крым как место для качественного, безопасного отдыха, разбить стереотипы, которые сегодня существуют в информационном поле. Турагентам презентуют полуостров в том числе как место впечатлений, место, где можно получить эмоции, ради которых сюда приезжают гости с материка.
«Вообще у нас насыщенная осенняя повестка. В конце сентября — начале ноября приезжали 15 представителей крупнейших заводов со всей России. Наша задача была максимально презентовать санаторно-курортные возможности для их работников», — поделился Сергей Ганзий.
Эта работа, по его словам, продолжится. На первое полугодие 2025 года спланирован календарь по продвижению туристского потенциала Республики Крым. И помимо традиционных выставочно-ярморочных мероприятий на территории полуострова, запланированы Дни туризма, Дни Республики Крым в регионах. В частности, заводам, предприятиям также будут презентованы возможности по санаторно-курортному лечению, в том числе в низкий сезон с максимально комфортными условиями для оздоровления: без палящего солнца и с низким ценовым диапазоном.
«Запланировано нами и открытие туристских офисов в регионах. Эту возможность также проговорим в рамках слета турагентов “Давай поедем в Крым”. А 10 ноября в Крыму пройдет “Биржа контактов”, где встретятся турагенты, как уже реализующие туры в Крым, так и те, кто только планирует работать с республикой», — подытожил Сергей Ганзий.