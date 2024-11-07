Светофоры появились возле двух школ в Братске

В Братске возле двух школ № 14 и № 16 появились светофоры. Как сообщили в пресс-службе администрации города, устройства для регулирования оснащены повторителем сигнала и кнопкой для перехода дороги. Отмечают, что участок был опасен.
— Решение по установке светофорного объекта принято с учетом обращения граждан, по представлению прокуратуры города Братска и по согласованию с ГАИ. Была выполнена проектно-сметная документация, проведены торги по выбору подрядчика. На сегодня работы завершены, светофор работает, — сообщила заместитель председателя комитета ЖКХ Вера Ризман.
Работы обошлись в 3,6 миллиона рублей. Чтобы перейти дорогу надо нажать специальную кнопку, тогда включится разрешающий сигнал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре предприятие готовит к отправке в зону СВО семь машин.