Под Шахтами от маленького кенгуренка отказалась мама

В Южном парке «Малинки» под Шахтами маленький кенгуренок остался без внимания мамы. Она отказалась от малыша, выбросила из сумки, не кормит и больше не подпускает его к себе.
За состоянием детеныша своей подопечной сейчас следят специалисты парка.
— Если бы не внимательные киперы, малыш мог бы обессилеть. Провели осмотр, никаких отклонений не выявлено. Уверены в одном, эта девочка заслуживает любви и заботы, — написали в группе VK парка «Малинки».
В комментариях интернет-пользователи предположили, что у взрослой самки могло закончиться молоко, или подействовал стресс. Те, кто узнал о печальной истории кенгуренка, выразили надежду, что о нем теперь будут хорошо заботиться люди.