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Под Шахтами от маленького кенгуренка отказалась мама

В парке под Шахтами от кенгуренка отказалась мама, она выбросила малыша из сумки.
Источник: Комсомольская правда

В Южном парке «Малинки» под Шахтами маленький кенгуренок остался без внимания мамы. Она отказалась от малыша, выбросила из сумки, не кормит и больше не подпускает его к себе.

За состоянием детеныша своей подопечной сейчас следят специалисты парка.

— Если бы не внимательные киперы, малыш мог бы обессилеть. Провели осмотр, никаких отклонений не выявлено. Уверены в одном, эта девочка заслуживает любви и заботы, — написали в группе VK парка «Малинки».

В комментариях интернет-пользователи предположили, что у взрослой самки могло закончиться молоко, или подействовал стресс. Те, кто узнал о печальной истории кенгуренка, выразили надежду, что о нем теперь будут хорошо заботиться люди.