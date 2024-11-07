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Дени Вильнев хочет выдвинуть саундтрек второй «Дюны» на «Оскар» вопреки правилам

Автор обеих частей кинофраншизы «Дюна» Дени Вильнев считает, что саундтрек Ханса Циммера к последнему фильму должен быть номинирован на «Оскар». При этом музыка в ленте, предположительно, заимствует более двадцати процентов предыдущего саундтрека.

Автор обеих частей кинофраншизы «Дюна» Дени Вильнев считает, что саундтрек Ханса Циммера к последнему фильму должен быть номинирован на «Оскар». При этом музыка в ленте, предположительно, заимствует более двадцати процентов предыдущего саундтрека.

Согласно принципам Американской академии кинематографических искусств и наук музыкальное сопровождение картины Вильнева не может участвовать в гонке за статуэтку. Однако, по данным Variety, компания Warner Bros. все же подала заявку.

Композитор Ханс Циммер.

Samir Hussein/Getty Images.

«Я думаю, это еще не конец», — заявил режиссер. По его словам, Циммер написал огромное количество композиций и в «Дюне: Часть вторая» звучит оригинальная партитура. Дени считает саундтрек одним из самых прекрасных произведений композитора. Он и Ханс также утверждают, что фильм — не сиквел, а продолжение истории, поэтому правила академии не могут применяться к нему. «Было бы глупо и совершенно не кинематографично идти и писать новые темы для персонажей вместо того, чтобы расширять тему», — сказал Циммер.

Окажется ли музыка в шорт-листе на голосование, станет известно 9 декабря. Номинантов же объявят 17 декабря.

Ранее Циммер представил главную композицию к предстоящей игре Dragon Age: The Veilguard.