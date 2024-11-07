Дошли до суда: от кинотеатра в Калининграде требуют снять запрет на еду в зале

Чем пахнет итальянская лепешка.
Скандальная история, случившаяся несколько месяцев назад в одном из калининградских кинотеатров сети «Люмен», вскоре должна получить свое разрешение.
Напомним: молодая пара приехала из Зеленоградска, чтобы посмотреть фильм. Однако, на свою беду, явилась в развлекательное заведение на Московском проспекте с маленькой пиццей, купленной в ближайшем кафе. Из-за нее-то и возникли проблемы.
Контролеры засекли итальянскую лепешку еще на входе в кинозал и отказались было пропускать Полину с ее приятелем, предложив оставить запретную, как выяснилось, еду в специальном шкафчике для хранения вещей.
— Но мы все равно вошли, — рассказывает Полина. — Фильм только начался, когда экран вдруг погас, появились работники кинотеатра и потребовали, чтобы мы или покинули помещение, или положили пиццу в шкафчик. Мы ответили, что эти требования незаконны, мы имеем полное право быть в зале со своей едой. Тем более что она не имеет резкого запаха и не пачкает мебель, а значит, не подпадает под запрет, оговоренный в Правилах посещения кинотеатра. Ведь, например, с чипсами или попкорном в зал заходить можно. А лично я не вижу никакой разницы между этими снеками и пиццей — во всяком случае, пахнут они примерно одинаково. Однако нас никто и слушать не стал.
Для выдворения нарушителей вызвали группу быстрого реагирования частного охранного предприятия, с которым сотрудничает «Люмен»! По словам нашей собеседницы, чоповцы вели себя в целом корректно, хотя обратно в зал (разборки к тому моменту переместились в вестибюль) Полину с парнем не пускали. Зато с представителями администрации кинотеатра разговор складывался нервный.
— Мужчина, который представился управляющим, заявил, что ему безразлично, прав или не прав он по закону, в любом случае мы должны уйти. Я позвонила в полицию, но там сразу сказали, что я не права, а в то, что администрация вызвала ГБР, просто не поверили. И не приехали.
В дело вступает Роспотребнадзор.
Большинство остальных зрителей предпочли дожидаться, чем все в итоге закончится. А некоторые активно заступались за гонимых. В конце концов Полина и ее спутник решили пойти навстречу представителям кинотеатра, согласившись положить злополучную пиццетту в шкафчик.
— Однако администрация встала в позу, — продолжает наша собеседница. — Объявила, что все равно нас не станут обслуживать и нам лучше покинуть кинотеатр.
По словам Полины, выручили зрители, что еще не ушли с сеанса, потеряв терпение: они дружно подтвердили — мол, не имеют к паре никаких претензий, и показ наконец продолжился. В итоге почти двухчасовых разборок кино Полина со своим другом все-таки посмотрели.
Вернувшись домой, Полина рассказала о произошедшем в соцсетях. Как и в кинотеатре, у нее нашлось множество сочувствующих (хотя и критиков было немало), самые сведущие из которых посоветовали обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
— Мы так и сделали. Еще одно заявление написали наши друзья, которые раньше попали в аналогичную ситуацию — и, кстати, в том же кинотеатре. Только они были не с пиццей, а с роллами. Лично я всегда предпочитаю ходить в кино со своей едой. До последнего времени можно было приобрести что-нибудь в кафе, которые располагаются рядом с кинотеатром, но теперь подход, видимо, изменился — не пускают ни с какой едой, купленной вне кинотеатра.
«К нам и с борщом являлись».
У владельца сети «Люмен» Павла Паникаровского, естественно, свое видение ситуации.
— Мы руководствуемся введенными в 2021 году изменениями в Правила обслуживания, когда законодатель наделил нас правом определять, какие продукты можно проносить в кинозал, а какие нельзя, и неважно, где именно они были приобретены, — объясняет бизнесмен. — Просто это как минимум мешает другим зрителям. А еще такой пищей могут быть испачканы кресла — тем самым кинотеатру будет нанесен уже материальный ущерб. И все было хорошо, пока не попались принципиальные товарищи, которым было важно съесть пиццу именно в кинозале.
Никакого отказа обслуживать клиентов после того, как те расстались с пиццей, уверяет Паникаровский, не было.
— По моей информации, просто уже начался «бунт на корабле», когда другие посетители высказывались против присутствия этой пары. В итоге эти двое ретировались, возможно, еще и потому, что уже сами не хотели только половину фильма смотреть. Вообще, на мой взгляд, ситуация с судебным разбирательством несколько странная. Да, в кино едят попкорн, но он сухой — если просыпали, легко убрать, и он при этом не измажет кресло, чего не сказать о пицце. Даже согласно здравому смыслу определенные продукты в зале есть не сто ит, а то ведь были случаи, когда с борщом являлись! С пельменями, кстати, очень любят приходить. Поэтому мы просто пытаемся оградить других зрителей от подобной ерунды.
Исключение из правил.
Как бы то ни было, региональное управление Роспотребнадзора, действуя в интересах заявителей, обратилось в Центральный районный суд Калининграда с иском к «Люмен-Фильм НН».
— Когда мы написали в книге жалоб и предложений кинотеатра, что хотели бы просто получить извинения от его руководства, нас элементарно проигнорировали, — ответила Полина на вопрос, какой исход предстоящего разбирательства ее бы устроил. — Ну, а если вдобавок присудят еще какую-то компенсацию за моральный ущерб, это будет неплохо.
Впрочем, о деньгах пока речи не идет. В исковых требованиях — исключить из Правил посещения кинотеатров «Люмен» запрет посетителям приносить с собой продукты питания и напитки, а также обязать ответчика через СМИ довести решение суда до сведения потребителей.
Что ж, в этом «Комсомолка» охотно поможет.