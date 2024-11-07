Дошли до суда: от кинотеатра в Калининграде требуют снять запрет на еду в зале

— По моей информации, просто уже начался «бунт на корабле», когда другие посетители высказывались против присутствия этой пары. В итоге эти двое ретировались, возможно, еще и потому, что уже сами не хотели только половину фильма смотреть. Вообще, на мой взгляд, ситуация с судебным разбирательством несколько странная. Да, в кино едят попкорн, но он сухой — если просыпали, легко убрать, и он при этом не измажет кресло, чего не сказать о пицце. Даже согласно здравому смыслу определенные продукты в зале есть не сто ит, а то ведь были случаи, когда с борщом являлись! С пельменями, кстати, очень любят приходить. Поэтому мы просто пытаемся оградить других зрителей от подобной ерунды.