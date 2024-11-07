Уфимские врачи рассказали о продуктах, которые хуже всего влияют на зрение

Но и, само собой, не стоит забывать и про здоровый образ жизни. Компьютеры, телевизоры, гаджеты, курение, малая подвижность, постоянный недосып и недостаток солнечного света влияют на остроту зрения не самым лучшим образом, а также вызывают катаракту, глаукому и дистрофию желтого пятна.