Уфимские врачи рассказали о продуктах, которые хуже всего влияют на зрение

Врачи уфимского Центра гигиены и эпидемиологии Уфы рассказали о продуктах, которые хуже всего влияют на зрение. Их бесконтрольное потребление, как утверждают специалисты, может нанести глазам вред, который в будущем нельзя будет исправить.
1) Продукты с большим содержанием сахара.
Доктора утверждают, что они провоцируют очень высокую выработку инсулина. Также при чрезмерном потреблении сахара разрушается сетчатка глаза — такое явление в организме называют диабетической ретинопатией.
2) Очень соленая пища.
Съедая что-то очень соленое, стоит помнить о риске возникновения катаракты. Этот недуг способен серьезно снизить остроту зрения.
3) Продукты, перенасыщенные трансжирами.
Эти вещества нередко становятся причиной атеросклероза и нарушения кровообращения в глазах, включая возрастную макулярную дегенерацию и ангиопатию сетчатки.
4) Продукты с высоким содержанием насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
Жирная пища ощутимо повышает на риск развития проблем с сердцем, а они, в свою очередь, отрицательно влияют на здоровье глаз.
5) Алкоголь.
Наверное, почти нет такой части организма, на которую не влияет негативно чрезмерное увлечение спиртным. Алкоголь способен нанести повреждения зрительному нерву, привести к проблемам с печенью, что вызывают снижение остроты зрения.
6) Кофеин.
Особо страстным любителям кофе стоит аккуратнее относиться к своему увлечению этим напитком. Большое количество кофеина в организме повышает внутриглазное давление, а вместе с этим и риск развития глаукомы.
В Центре гигиены и эпидемиологии утверждают, что предотвратить возникновение заболеваний глаз возможно с помощью здорового питания и продуктов, которые богаты различными витаминами и микроэлементами.
Но и, само собой, не стоит забывать и про здоровый образ жизни. Компьютеры, телевизоры, гаджеты, курение, малая подвижность, постоянный недосып и недостаток солнечного света влияют на остроту зрения не самым лучшим образом, а также вызывают катаракту, глаукому и дистрофию желтого пятна.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.