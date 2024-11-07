Вышли первые два эпизода сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым

В главном, однако, экранный адвокат будто бы совпадает со своим прототипом: с точки зрения убеждений настоящий Плевако был правоцентристом (он входил в «Союз 17 октября»), а в работе полагался на вдохновение и все время импровизировал, из-за чего мог выступать как сногсшибательно, так и крайне неудачно — даже в рамках одного процесса. Так же и сам сериал. Он словно пытается придерживаться малоочевидного баланса: сочувствует простым гражданам, одновременно стараясь рассмотреть человеческое в государственниках. А местный адвокатский процедурал по степени увлекательности приближается то к яркому пересказу громкого политического дела, то к подробной трансляции заседания суда по лишению водительских прав. Так что надежда есть — если не на оправдательный приговор, то хотя бы на условный срок.