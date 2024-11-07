Прокуратура собирается проверить, как содержат лошадей в Симферополе

Прокуратура Крыма организовала проверку на основе информации из соцсетей по поводу плохого ухода за лошадьми в одном из конных спортивных клубов Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, животные содержатся в условиях, не соответствующих требованиям законодательства, требует проверки соблюдение режима питания животных», — сообщили в прокуратуре Крыма.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в Симферопольском зоопарке появились две винторогие козы Гиргентана. Им дали имена Фрида и Гоген. А в сафари-парке «Тайган» австралийские страусы начали нести яйца, подумав, что пришла весна.