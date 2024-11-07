Модернизирована технология вывода радиоактивных отходов

«Современные технологии, которые будут применяться на радиохимическом заводе “СХК”, это не только эффективный и надежный способ обращения с радиоактивными отходами, их хранения, это еще один важный шаг к решению вопросов экологической повестки Росатома, в его стремлении к развитию зеленой энергетики. Коллектив радиохимического завода совместно с коллегами из Радиевого института им. В. Г. Хлопина принимал активное участие на всех этапах реализации этого проекта», — отметил генеральный директор АО «СХК» Сергей Котов.