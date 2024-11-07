Модернизирована технология вывода радиоактивных отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Радиевого института им. В. Г. Хлопина (входит в Научный дивизион ГК «Росатом») усовершенствовали технологию вывода жидких радиоактивных отходов для их дальнейшего безопасного хранения. Специалисты успешно испытали новую установку по запечатыванию отходов в боросиликатное стекло с помощью индукционной плавки в горячем тигле, сообщили журналистам в пресс-службе института.
«В нашей стране это первая установка с горячим тиглем для остекловывания жидких радиоактивных отходов на действующем производстве. В отличие от конкурентных технологий, горячий тигель не требует больших капиталовложений в процессе эксплуатации и потребляет в четыре раза меньше электроэнергии. В настоящий момент выполняется подготовка установки к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию», — приводит пресс-служба слова генерального директора Радиевого института им. В. Г. Хлопина Константина Вергазова.
Он также отметил, что разработанные технология и оборудование индукционной плавки в горячем тигле далее можно будет адаптировать для остекловывания высокоактивных отходов от переработки отработавшего ядерного топлива. Первая действующая установка для остекловывания жидких радиоактивных отходов будет запущена на радиохимическом заводе «СХК» («Сибирский химический комбинат»).
Качественного результата ученым удалось достичь благодаря усовершенствованию уже существующих систем дозирования жидких радиоактивных отходов и переводу тигля на двухзонный нагрев, что позволило значительно повысить эффективность установки. Также была доработана система контроля температуры расплава для улучшения безопасности и управляемости процесса. Результаты заключительных испытаний на действующем производстве показали увеличение производительности при максимальном концентрировании жидких радиоактивных отходов, дозируемых в печь.
«Современные технологии, которые будут применяться на радиохимическом заводе “СХК”, это не только эффективный и надежный способ обращения с радиоактивными отходами, их хранения, это еще один важный шаг к решению вопросов экологической повестки Росатома, в его стремлении к развитию зеленой энергетики. Коллектив радиохимического завода совместно с коллегами из Радиевого института им. В. Г. Хлопина принимал активное участие на всех этапах реализации этого проекта», — отметил генеральный директор АО «СХК» Сергей Котов.
Радиевый институт им. Хлопина является первой научной организацией в области атомной науки и техники в нашей стране. Институт — признанный лидер в области исследований ядерно-физического, радиохимического, геохимического и экологического профилей, а также в вопросах атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов. С 2022 года назначен головной научной организацией по радиохимическим технологиям при реализации проектов, относящихся к гражданской части атомной отрасли.