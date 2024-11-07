В Калининграде в ноябре цветут каштаны и рододендроны

В Калининграде осень была до недавних дней аномально теплой. Сейчас, несмотря на периодические ночные понижения температуры и холодные туманы, в городе цветут некоторые растения.
Так, пресс-служба Калининградского зоопарка опубликовала фотографии цветущего роскошного рододендрона.
Также горожане рассказывали о том, что видели цветы на каштанах.
Этой осенью в Калининграде в цвету была замечена и яблоня Недзвецкого на Октябрьском острове. В ботаническом саду БФУ имени Канта в октябре цвели морозник, калина, волшебный орех, сон-трава, зверобой, астры, розы и другие растения.