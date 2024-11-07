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В Калининграде в ноябре цветут каштаны и рододендроны

Из-за теплой осени природа преподносит сюрпризы.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининграде осень была до недавних дней аномально теплой. Сейчас, несмотря на периодические ночные понижения температуры и холодные туманы, в городе цветут некоторые растения.

Так, пресс-служба Калининградского зоопарка опубликовала фотографии цветущего роскошного рододендрона.

Также горожане рассказывали о том, что видели цветы на каштанах.

Этой осенью в Калининграде в цвету была замечена и яблоня Недзвецкого на Октябрьском острове. В ботаническом саду БФУ имени Канта в октябре цвели морозник, калина, волшебный орех, сон-трава, зверобой, астры, розы и другие растения.

флора и фауна