В Калининграде в ноябре цветут каштаны и рододендроны

Этой осенью в Калининграде в цвету была замечена и яблоня Недзвецкого на Октябрьском острове. В ботаническом саду БФУ имени Канта в октябре цвели морозник, калина, волшебный орех, сон-трава, зверобой, астры, розы и другие растения.