Ростовчанам не советуют запивать лекарства минеральной, спиртным и соками

По словам врача, медикаменты не рекомендуется запивать спиртным, соками и минеральной водой. Например, из-за алкоголя таблетки быстрее растворяются, нанося ущерб печени. А кофе или чай препятствуют усвоению полезных ингредиентов. Соки вступают в реакцию с лекарственными веществами, изменяя их химическую структуру и влияют на ожидаемый эффект.