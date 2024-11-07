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Ростовчанам не советуют запивать лекарства минеральной, спиртным и соками

Врач Шмелева рассказала ростовчанам, чем нельзя запивать любые лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали, чем нельзя запивать любые лекарства. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Яну Шмелеву.

По словам врача, медикаменты не рекомендуется запивать спиртным, соками и минеральной водой. Например, из-за алкоголя таблетки быстрее растворяются, нанося ущерб печени. А кофе или чай препятствуют усвоению полезных ингредиентов. Соки вступают в реакцию с лекарственными веществами, изменяя их химическую структуру и влияют на ожидаемый эффект.

Кроме того, лекарства в таких случаях сильнее проявляют токсические свойства. Ситуация может дойти вплоть до отравления.