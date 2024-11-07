Более 500 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки

«Здесь есть визовые нюансы, что по приходу [в порт] должны получить визу Шанхая транзитную, и для этого мы должны предъявить обратные билеты. А получается, что у этих туристов обратные билеты уже недействительные, то есть оснований для выдачи визы у них нет. Получается, что компания Royal Caribbean привезет кучку нелегалов», — сказала она.