Что делать, если в доме завелись грызуны: методы борьбы с мышами, советы профессионалов

Уберите захламленные участки, особенно в гараже, на чердаке или в подвале, так как мыши предпочитают прятаться в грудах вещей. Храните коробки и другие материалы в закрытых местах и старайтесь регулярно проводить там уборку. Если рядом с домом есть дрова или куча мусора, держите их подальше от стен дома, чтобы снизить риск проникновения мышей внутрь.