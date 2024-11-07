Начались летные испытания установленного на спутнике «МТУСИ 1» оборудования

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Начались летные испытания оборудования, установленного на первом малом космическом аппарате (МКА), разработанном командой ученых из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, на борту спутника «МТУСИ 1» установлены три уникальных прибора.
«МТУСИ 1» был выведен на орбиту в пакете с еще пятью МКА, разработанными в ведущих вузах страны. Это первый спутник формата 6UXL CubeSat, разработанный в МТУСИ. На его борту установлено три уникальных прибора, летные испытания которых начались сегодня«, — сообщили в пресс-службе университета. Все оборудование будет предоставлять целевую информацию, которая дополнит данные, получаемые гидрометеорологическими и гелиогеофизическими космическими аппаратами госкорпорации “Роскосмос” — “Метеор-М”, “Электро-Л”, “Арктика-М”, “Ионосфера-М” № 1 и № 2.
Детектор галактических космических лучей, установленный на «МТУСИ 1» — это важный инструмент для изучения гелиогеофизических процессов в околоземном пространстве. Аппаратура мониторинга воздушного движения будет использоваться для изучения возможности стабильного приема и сбора информации из систем автоматического зависимого наблюдения и вещания с помощью SDR-приемника, установленного на борту малого космического аппарата (МКА). Аппаратура сервисов чрезвычайной связи позволяет проводить исследование доступности сервиса радиосвязи в УКВ-диапазоне на примере оборудования для приема/передачи экстренных сообщений.
В настоящее время в университете уже ведутся работы по строительству спутника «МТУСИ 2», отметили в пресс-службе вуза.