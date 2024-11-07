Начались летные испытания установленного на спутнике «МТУСИ 1» оборудования

«МТУСИ 1» был выведен на орбиту в пакете с еще пятью МКА, разработанными в ведущих вузах страны. Это первый спутник формата 6UXL CubeSat, разработанный в МТУСИ. На его борту установлено три уникальных прибора, летные испытания которых начались сегодня«, — сообщили в пресс-службе университета. Все оборудование будет предоставлять целевую информацию, которая дополнит данные, получаемые гидрометеорологическими и гелиогеофизическими космическими аппаратами госкорпорации “Роскосмос” — “Метеор-М”, “Электро-Л”, “Арктика-М”, “Ионосфера-М” № 1 и № 2.