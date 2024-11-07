Коллектив BADBADNOTGOOD выпустил сингл Poeira Cosmia

Канадская джаз-фьюжн-группа BADBADNOTGOOD представила композицию Poeira Cosmia. В ее записи приняли участие бразильские музыканты Тим Бернардис и Артур Верокай. Премьера песни состоялась еще в сентябре в нью-йоркском клубе Blue Note.
Светлый трек, название которого переводится с португальского как «Космическая пыль», заимствует элементы босановы. Бернардис исполняет в нем вокальную партию.
В августе BADBADNOTGOOD выпустили полноформатник Mid Spiral, собранный из трех ранее выпущенных EP. О релизе мы подробно рассказали в отдельном тексте.