Коллектив BADBADNOTGOOD выпустил сингл Poeira Cosmia

Канадская джаз-фьюжн-группа BADBADNOTGOOD представила композицию Poeira Cosmia. В ее записи приняли участие бразильские музыканты Тим Бернардис и Артур Верокай. Премьера песни состоялась еще в сентябре в нью-йоркском клубе Blue Note.