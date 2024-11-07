Проекты ученых по медицине и кораблестроению удостоены премий им. Ломоносова

Еще одну премию от администрации Архангельска получит авторский коллектив Северного Арктического федерального университета (САФУ) за разработку комплексной методологии изучения химического состава и молекулярной структуры природных и технических лигнинов для развития технологий биорефайнинга, то есть производства продукции с высокой добавленной стоимостью на базе комплексной глубокой переработки растительного сырья непосредственно в регионе произрастания. Лигнин — это вещество, пропитывающее стенки растительных клеток при их одревеснении.