Проекты ученых по медицине и кораблестроению удостоены премий им. Ломоносова

АРХАНГЕЛЬСК, 7 ноября. /ТАСС/. Научные проекты в сфере медицины, сельского хозяйства, кораблестроения, биотехнологий, а также в сфере искусства стали победителями премии им. М. В. Ломоносова в Архангельской области, сообщает Межрегиональный общественный Ломоносовский фонд.
«Впервые в России на базе Первой городской клинической больницы имени Волосевич разработана и внедрена трехступенчатая симуляционная программа обучения сердечно-сосудистых хирургов торакоскопической радиочастотной аблации (малоинвазивная процедура, которая выполняется при закрытой грудной клетке — прим. ТАСС) предсердий при фибрилляции предсердий, — указано в сообщении. — Созданная программа позволила расширить спектр проводимых операций и распространить новые технологии среди кардиохирургов Европейского Севера России».
Правительством Архангельской области учреждены пять премий по 100 тыс. рублей, одна из них для молодых ученых, администрация Архангельска вручает две премии по 50 тыс. рублей для молодых ученых. Как уточнили ТАСС в фонде, всего было 44 соискателя.
Награду получит также авторский коллектив, который создал технологию контроля качества молока с независимой оценкой результатов контрольного доения коров холмогорской породы в хозяйствах области. Коллектив Северного русского народного хора будет награжден за создание концертной программы, посвященной 440-летию Архангельска «Любимый город».
Коллектив проектно-конструкторского бюро Севмаша разработал синхронно-последовательный метод испытаний слипа, который ранее не применялся в судостроительной отрасли страны. Слип — это подъемно-спусковое сооружение для управляемого механизированного подъема и спуска судов на судовозных тележках по рельсовым путям, уложенным на наклонной плоскости. Внедрение технологии позволило сократить сроки проведения испытаний, отказаться от изготовления дополнительных грузов общей массой 1 650 тонн и обеспечило экономию при постройке судна более 192 млн рублей.
Премии молодым ученым.
В номинации «Молодые ученые» лауреатом премии имени Ломоносова Правительства Архангельской области и Ломоносовского фонда признан анестезиолог-реаниматолог Первой городской клинической больницы имени Волосевич Алексей Авидзба. Его работа посвящена мониторингу и персонализированной терапии при остром нарушении мозгового кровообращения.
Лауреатом премии от администрации Архангельска в 2024 году признан инженер-конструктор Центра судоремонта «Звездочка» Андрей Саблук. Его проект касается разработки новых типов высокоэффективных квантовых систем, что позволяет ускорить внедрение в России квантовых вычислений, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса.
Еще одну премию от администрации Архангельска получит авторский коллектив Северного Арктического федерального университета (САФУ) за разработку комплексной методологии изучения химического состава и молекулярной структуры природных и технических лигнинов для развития технологий биорефайнинга, то есть производства продукции с высокой добавленной стоимостью на базе комплексной глубокой переработки растительного сырья непосредственно в регионе произрастания. Лигнин — это вещество, пропитывающее стенки растительных клеток при их одревеснении.
Премии будут вручать 19 ноября на пленарном заседании LIII Ломоносовских чтений в Архангельске.