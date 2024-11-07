Палеогенетики раскрыли происхождение и пол пяти жителей древнеримских Помпей

ТАСС, 7 ноября. Европейским и американским палеогенетикам удалось извлечь обрывки ДНК из отпечатков тел пяти людей, погребенных в Помпеях под пеплом Везувия, что позволило раскрыть их происхождение и опровергнуть устоявшиеся представления археологов о родственных и социальных связях между этими древними жителями Рима. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Current Biology.
«Проведенный нами генетический анализ поставил под сомнение интерпретации археологов, связанные с этими телами. К примеру, мы обнаружили, что предположительные “мать и ребенок” на самом деле были неродственными друг другу мужчиной и мальчиком, а одной из “двух сестер”, умерших в объятиях друг друга, оказался представитель сильного пола», — заявил профессор Гарвардского университета (США) Дэвид Рейч, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые пришли к такому выводу в рамках амбициозного проекта, нацеленного на поиски возможного генетического наследия жителей древних Помпей, чьи тела были погребены под пеплом Везувия в 79 году нашей эры. Мягкие ткани их организма полностью исчезли за последующие века, однако очертания их тела, а также кости, навсегда сохранились в застывшей вулканической материи.
Недавно палеогенетики получили возможность приступить к поискам обрывков ДНК в останках древних жителей Помпей, что удалось сделать два года назад, когда ученые из США и Италии частично расшифровали ДНК одного из мужчин, погребенного в так называемом «Доме кузнеца». Это достижение заставило ученых изучить останки 14 других жителей Помпей, чьи кости сохранились в гипсовых фигурах, полученных на рубеже XIX и XX веков итальянским археологом Джузеппе Фиорелли и его последователями.
Генетическая история катастрофы в Помпеях.
Ученым удалось извлечь значимое количество обрывков ДНК из пяти подобных гипсовых фигур — взрослого человека из «Виллы мистерий», предположительно, мужчины, женщины и ребенка из «Дома золотого браслета», а также одной из двух гипотетических сестер из «Дома с криптопортиком». Это дало палеогенетикам первую возможность проверить гипотезы археологов о происхождении и отношениях этих людей, погребенных вместе.
Проведенный исследователями анализ структуры генома этих древних римлян неожиданно показал, что все они были мужчинами, в том числе предположительная мать и одна из двух сестер. При этом изученные жители Помпей оказались не потомками этрусков или других коренных жителей Апеннинского полуострова, а мигрантами или потомками выходцев с ее восточных окраин. Их ближайшими родственниками были древние жители Анатолии, а также Леванта и Ирана.
Эти открытия, как отмечают ученые, ставят под сомнение корректность гипотезы археологов о том, при каких обстоятельствах погибли жители древних Помпей, кем они были и какую роль в обществе они могли играть. Это говорит в пользу использования методов точных наук для проверки гипотез, основанных на базе современных стереотипов о поведении людей, а также о социальных и семейных отношениях, подытожили ученые.