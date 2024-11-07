Палеогенетики раскрыли происхождение и пол пяти жителей древнеримских Помпей

Проведенный исследователями анализ структуры генома этих древних римлян неожиданно показал, что все они были мужчинами, в том числе предположительная мать и одна из двух сестер. При этом изученные жители Помпей оказались не потомками этрусков или других коренных жителей Апеннинского полуострова, а мигрантами или потомками выходцев с ее восточных окраин. Их ближайшими родственниками были древние жители Анатолии, а также Леванта и Ирана.