В Старой Рязани нашли фрагмент каменной резной иконы XIII века

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фрагмент каменной резной иконы XIII века обнаружен археологами во время работы экспедиции на городище Старая Рязань, где в средние века находилась столица Рязанского княжества. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
«Среди находок, сделанных археологами во время работы экспедиции на городище Старая Рязань, месте, где стояла столица Рязанского княжества, есть удивительно красивая, даже в ее нынешнем состоянии вещь — фрагмент каменной резной иконы. Исследователи считают, что изготовили эту икону бежавшие на Русь после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году византийские мастера. Дата ее изготовления и бытования — 1204−1237 годы», — говорится в сообщении.
Отмечено, что икона имела размеры около 17×18 см и была элементом церковного убранства. Размер сохранившегося фрагмента — 5,8×3,9 x 0,5 см. Уточняется, что икона содержит композицию «Сошествие во ад», известную по апокрифическому Никодимову Евангелию, этот сюжет в византийской и славянской традиции соответствует Воскресению Христову.
«Центральная фигура изображает воскресшего Христа, наступающего на створки врат ада. Другой рукой он выводит за руку из гроба праотца Адама. По сторонам должен быть представлен ряд других ветхозаветных персонажей. Резьба этой иконы отмечена исключительным изяществом, демонстрирует уверенное виртуозное владение техникой работы по камню», — отметили в пресс-службе.
Городище «Старая Рязань» находится в 65 км юго-восточнее современной Рязани на правом берегу реки Оки на месте основанной в XI веке столицы Рязанского княжества. Площадь древнего города превышала 90 гектаров, а население достигало 8 тыс. человек. В декабре 1237 года город был уничтожен войсками хана Батыя. Археологические исследования на территории городища проводятся с первой половины XIX века, было найдено 17 кладов, в том числе с золотыми и серебряными украшениями, оружием, денежными слитками.
Городище имеет статус памятника истории и культуры федерального значения, входит в состав Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Территория представляет собой широкое ровное поле, окруженное валами.