В Старой Рязани нашли фрагмент каменной резной иконы XIII века

«Среди находок, сделанных археологами во время работы экспедиции на городище Старая Рязань, месте, где стояла столица Рязанского княжества, есть удивительно красивая, даже в ее нынешнем состоянии вещь — фрагмент каменной резной иконы. Исследователи считают, что изготовили эту икону бежавшие на Русь после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году византийские мастера. Дата ее изготовления и бытования — 1204−1237 годы», — говорится в сообщении.