С начала года с территории Ростова вывезли больше 400 тысяч кубометров мусора

В Ростове-на-Дону обсудили тему ликвидации свалочных очагов вокруг контейнерных площадок. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
С начала года с территории Ростова-на-Дону собрали и вывезли больше 400 тысяч кубометров мусора. В сравним за весь прошлый год это больше на 20 тысяч кубометров.
— Анализ ситуации показал, что среди основных причин образования свалочных очагов вокруг контейнеров — недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов, деятельность так называемых «серых возчиков» и несознательность некоторых граждан, — рассказал сити-менеджер.
Администрация обратилась в министерство ЖКХ Ростовской области с просьбой внести изменения в соглашение с региональным оператором, чтобы КГО вывозились не реже одного раза в двое суток, независимо от температурного режима.