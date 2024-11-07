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С начала года с территории Ростова вывезли больше 400 тысяч кубометров мусора

В Ростове обсудили тему ликвидации свалок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону обсудили тему ликвидации свалочных очагов вокруг контейнерных площадок. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

С начала года с территории Ростова-на-Дону собрали и вывезли больше 400 тысяч кубометров мусора. В сравним за весь прошлый год это больше на 20 тысяч кубометров.

— Анализ ситуации показал, что среди основных причин образования свалочных очагов вокруг контейнеров — недостаточная кратность вывоза крупногабаритных отходов, деятельность так называемых «серых возчиков» и несознательность некоторых граждан, — рассказал сити-менеджер.

Администрация обратилась в министерство ЖКХ Ростовской области с просьбой внести изменения в соглашение с региональным оператором, чтобы КГО вывозились не реже одного раза в двое суток, независимо от температурного режима.