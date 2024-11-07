В Белебее в аварии разбилась насмерть пассажирка «семерки»

Сегодня днем, 7 ноября, в башкирском городе Белебей произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия случилась на перекрестке улиц Ленина и Шоссе Нефтяников. Согласно предварительным данным, 75-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 допустил столкновение с Kia Rio. В результате происшествия 49-летняя пассажирка «семерки» получила тяжелые травмы, она скончалась в медицинском учреждении, водитель госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.