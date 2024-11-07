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В Белебее в аварии разбилась насмерть пассажирка «семерки»

В Башкирии в ДТП с Kia Rio погибла пассажирка ВАЗ-2107.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 7 ноября, в башкирском городе Белебей произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на перекрестке улиц Ленина и Шоссе Нефтяников. Согласно предварительным данным, 75-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 допустил столкновение с Kia Rio. В результате происшествия 49-летняя пассажирка «семерки» получила тяжелые травмы, она скончалась в медицинском учреждении, водитель госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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