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«Салават Юлаев» проиграл в Минске «Динамо» со счетом 2:3

«Салават Юлаев» проиграл 2:3 минскому «Динамо» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 ноября, в Минске «Салават Юлаев» проиграл «Динамо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Виталий Пинчук (забросил шайбу в ворота соперников на 24-ой минуте матча), Александр Волчков (27) и Сэм Энэс (забил гол в серии буллитов). За команду хозяев отличились Нэйтан Тодд (19) и Александр Хмелевский (31).

«СЮ» после 21 игр с 27 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 9 ноября. Команда схлестнется в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

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