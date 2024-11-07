«Салават Юлаев» проиграл в Минске «Динамо» со счетом 2:3

Сегодня, 7 ноября, в Минске «Салават Юлаев» проиграл «Динамо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Виталий Пинчук (забросил шайбу в ворота соперников на 24-ой минуте матча), Александр Волчков (27) и Сэм Энэс (забил гол в серии буллитов). За команду хозяев отличились Нэйтан Тодд (19) и Александр Хмелевский (31).
«СЮ» после 21 игр с 27 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 9 ноября. Команда схлестнется в Нижнем Новгороде с «Торпедо».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.