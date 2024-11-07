Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров на багги

В телеграм-канале было опубликовано фото появления главы государства на багги в цветах государственного флага — красного и зеленого, а также с цифрой «1». Отмечается, что указанный транспорт является новинкой в автопарке № 1. Багги представляет из себя небольшой легкий автомобиль высокой проходимости, который предназначен для езды по бездорожью.