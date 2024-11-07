Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров на багги

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября, в четверг, приехал на третий чемпионат по колке дров среди журналистов, который прошел под Минском на Вяче, на багги в цветах государственного флага. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«А это эффектное появление Первого на сегодняшнем празднике!» — сказано в сообщении.
В телеграм-канале было опубликовано фото появления главы государства на багги в цветах государственного флага — красного и зеленого, а также с цифрой «1». Отмечается, что указанный транспорт является новинкой в автопарке № 1. Багги представляет из себя небольшой легкий автомобиль высокой проходимости, который предназначен для езды по бездорожью.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко показал белорусский топор, сравнив его с импортными аналогами.
Также президент поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой». Кроме того, Лукашенко высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь».
Тем временем глава государства принял решение о помиловании 31 человека за преступления экстремистской направленности: «Помилованы 2 женщины и 29 мужчин».