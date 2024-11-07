Хабиров получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени от президента России

Сегодня, 7 ноября, в Москве главе Башкирии Радию Хабирову вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал на днях президент России Владимир Путин.
Награду руководителю республики в Кремле вручил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Как отмечают эксперты, орденом была отмечена важная роль Хабирова в событиях, которые происходили в Новороссии, начиная с 2014 года.
Также, как подчеркивают политологи, когда началась специальная военная операция Башкирия стала лидером среди регионов России по оказанию гуманитарной помощи, и по созданию добровольческих формирований.
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