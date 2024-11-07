Климатологи заявили, что массовые посадки деревьев в Арктике ускорят глобальное потепление

«В почвах Арктики накоплено больше углерода, чем во всей растительности на всей остальной Земле. Целостность этих почв легко нарушить, причем источником этих нарушений может быть не только деятельность человека, но и корни деревьев. В дополнение к этому, эти почвы будут поглощать значительно больше тепла во время полярного дня, если их будут покрывать зеленые деревья, а не белый снег», — заявил профессор Университета Орхуса (Дания) Йеппе Кристенсен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.