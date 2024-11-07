Климатологи заявили, что массовые посадки деревьев в Арктике ускорят глобальное потепление

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейские климатологи пришли к выводу, что высадка лесов в приполярных тундрах и заболоченных регионах Евразии и Северной Америки приведет не к замедлению, а к ускорению глобального потепления в результате ускоренной деградации и прогрева почв. Об этом сообщила пресс-служба датского Университета Орхуса.
«В почвах Арктики накоплено больше углерода, чем во всей растительности на всей остальной Земле. Целостность этих почв легко нарушить, причем источником этих нарушений может быть не только деятельность человека, но и корни деревьев. В дополнение к этому, эти почвы будут поглощать значительно больше тепла во время полярного дня, если их будут покрывать зеленые деревья, а не белый снег», — заявил профессор Университета Орхуса (Дания) Йеппе Кристенсен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Кристенсен и его коллеги пришли к такому выводу при всестороннем изучении того, как массовые посадки хвойных деревьев на территории арктических регионов Евразии и Канады повлияют на энергетический баланс приполярных регионов Земли. Он проявляется в том, как много тепла Солнца поглощается этими уголками суши и как много парниковых газов выделяют их экосистемы в разные времена года и в разных экологических ситуациях.
При проведении этих расчетов, как отмечают исследователи, они учитывали также то, как часто приполярные экосистемы подвергаются действию различных природно-климатических аномалий, в том числе стихийных пожаров, засух и наводнений, в теории способных уничтожить посадки леса или значительным образом замедлить их рост. Частота подобных экстремальных погодных явлений значительно выросла в последние десятилетия в результате изменения климата.
По словам климатологов, подобные катаклизмы, вкупе с дестабилизирующим действием корней деревьев на арктические почвы, будут сдвигать энергетический баланс приполярных регионов Земли и в сторону роста выбросов парниковых газов, и также усиленного поглощения тепла. В результате этого массовые посадки лесов будут ускорять, а не замедлять глобальное потепление, так как в атмосферу в итоге будет попадать больше соединений углерода, чем деревья будут изымать из окружающей среды.
В качестве альтернативы для подобных посадок ученые предлагают разработать пакет мер, которые бы способствовали росту поголовья северных оленей и других крупных травоядных животных заполярья. Они съедают излишки растительности в тундре, что напрямую уменьшает объемы выбросов СО2 и снижает вероятность развития стихийных пожаров. Также их миграции нарушают снежный покров, что ускоряет «побег» тепла из почв и замедляет таяние вечной мерзлоты, подытожили исследователи.