Врач отреагировала на ситуацию с очередями на МРТ и КТ в Беларуси

Она отметила, что на МРТ очереди остаются, однако они значительно уменьшились. По словам Лазуты, в Гродненской области в межрайонных центрах имеются 13 РКТ, а также восемь МРТ. Специалист уточнила, что это в 2−2,5 раза больше, чем три-четыре года назад, а это значит, что возможности для обследования увеличились.