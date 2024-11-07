Врач отреагировала на ситуацию с очередями на МРТ и КТ в Беларуси

Начальник управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Светлана Лазута в интервью БелТА отреагировала на ситуацию с очередями на МРТ и КТ в Беларуси.
Она отметила, что на МРТ очереди остаются, однако они значительно уменьшились. По словам Лазуты, в Гродненской области в межрайонных центрах имеются 13 РКТ, а также восемь МРТ. Специалист уточнила, что это в 2−2,5 раза больше, чем три-четыре года назад, а это значит, что возможности для обследования увеличились.
Лазута высказала мнение, что довольно серьезным подспорьем для роста доступности является информатизация учреждений здравоохранения. Она пояснила, что у пациента есть возможность записаться к врачу на обследование через регистратуру или же в интернете.
— Хотим дойти до каждого человека, информатизировать в том числе и ФАПы, чтобы фельдшер мог записать пациента на обследование, не выходя из своего кабинета.
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