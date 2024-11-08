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Власти Калининграда сообщили, как законно избавиться от крупногабаритного мусора

По данным городских властей, вывоз таких отходов обеспечивает региональный оператор.

В Калининграде расположены три специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жители могут самостоятельно доставить крупный мусор по следующим адресам:

— ул. Правая Набережная, 32 (проезд Прегольский) — для жителей Центрального района.

— ул. Ялтинская, 134 — для жителей Ленинградского района.

— ул. Печатная, 26 — для жителей Московского района.

Режим работы: с 9.00 до 17.00 часов.

По данным городских властей, вывоз таких отходов обеспечивает региональный оператор.

ЖКХ