Власти Калининграда сообщили, как законно избавиться от крупногабаритного мусора

В Калининграде расположены три специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Жители могут самостоятельно доставить крупный мусор по следующим адресам:
— ул. Правая Набережная, 32 (проезд Прегольский) — для жителей Центрального района.
— ул. Ялтинская, 134 — для жителей Ленинградского района.
— ул. Печатная, 26 — для жителей Московского района.
Режим работы: с 9.00 до 17.00 часов.
По данным городских властей, вывоз таких отходов обеспечивает региональный оператор.