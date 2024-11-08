Пермский край 9 ноября накроют дожди и атлантическое тепло

По информации Пермского ЦГМС, в выходные дни 9 и 10 ноября над территорией Прикамья на север Западной Сибири будет смещаться циклон с Атлантики. В ночь на субботу пермяков ждет умеренный снег, переходящий в мокрый снег. Днем начнется дождь с порывами ветра до 15−18 м/сек. Температурный фон будет на 2−5 градусов выше климатической нормы.