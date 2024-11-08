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Пермский край 9 ноября накроют дожди и атлантическое тепло

В Перми температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Пермский край на два дня ворвется теплый атлантический циклон. Он принесет дожди и повышение температуры воздуха до плюсовых отметок.

По информации Пермского ЦГМС, в выходные дни 9 и 10 ноября над территорией Прикамья на север Западной Сибири будет смещаться циклон с Атлантики. В ночь на субботу пермяков ждет умеренный снег, переходящий в мокрый снег. Днем начнется дождь с порывами ветра до 15−18 м/сек. Температурный фон будет на 2−5 градусов выше климатической нормы.

«В большинстве районов Пермского края произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололед», — предупреждают синоптики метеоцентра.

Температура воздуха ночью составит −6…-1 градус, днем повысится +1…+5 градусов.

В воскресенье ночью, 10 ноября, температура воздуха окажется в пределах −4…+1 градусов, днем около −2…+3 градусов.

После интенсивной оттепели с дождями похолодает: 11—15 ноября установится умеренно-холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.