Пермский край 9 ноября накроют дожди и атлантическое тепло

В Пермский край на два дня ворвется теплый атлантический циклон. Он принесет дожди и повышение температуры воздуха до плюсовых отметок.
По информации Пермского ЦГМС, в выходные дни 9 и 10 ноября над территорией Прикамья на север Западной Сибири будет смещаться циклон с Атлантики. В ночь на субботу пермяков ждет умеренный снег, переходящий в мокрый снег. Днем начнется дождь с порывами ветра до 15−18 м/сек. Температурный фон будет на 2−5 градусов выше климатической нормы.
«В большинстве районов Пермского края произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололед», — предупреждают синоптики метеоцентра.
Температура воздуха ночью составит −6…-1 градус, днем повысится +1…+5 градусов.
В воскресенье ночью, 10 ноября, температура воздуха окажется в пределах −4…+1 градусов, днем около −2…+3 градусов.
После интенсивной оттепели с дождями похолодает: