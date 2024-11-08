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На Пермский край надвигается оттепель с дождями с Атлантики

Температура воздуха в Прикамье опустится до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Аргументы и факты

Тепло с дождями надвигается на Пермский край с Атлантики, сообщает региональный ЦГМС в телеграм-канале «О погоде из первых рук».

По данным метеорологов, оттепель начнётся в Прикамье 8 ноября. В этот день выпадет снег, однако в некоторых территориях ожидаются гололёдно-изморозевые отложения.

«Будьте внимательны: на дорогах гололедица! Ветер ожидается западной четверти умеренный. Температурный фон пониженный: ночью −9… −4°С, на востоке региона −16… −11°С, днём −5… 0°С», — сообщили в Пермском гидрометцентре.

В Перми также выпадет снег, при этом ночью столбик термометра опустится до −6 градусов, а днём 8 ноября в краевой столице потеплеет до −1 градуса.

«В выходные дни 9—10 ноября будет тепло, сыро и ветрено в связи со смещением глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири», — уточняют метеорологи.

Осадки при этом сохраняться. Местами снег будет переходит в мокрый снег, а также — в замерзающий дождь.

«В результате в большинстве районов произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололёд», — уточняют специалисты.

По предварительным данным метеорологов, на смену достаточно интенсивной оттепели, сопровождающейся дождями, в Пермский край придёт похолодание. Холодная погода со снегопадами установится 11—15 ноября.