На Пермский край надвигается оттепель с дождями с Атлантики

Тепло с дождями надвигается на Пермский край с Атлантики, сообщает региональный ЦГМС в телеграм-канале «О погоде из первых рук».
По данным метеорологов, оттепель начнётся в Прикамье 8 ноября. В этот день выпадет снег, однако в некоторых территориях ожидаются гололёдно-изморозевые отложения.
«Будьте внимательны: на дорогах гололедица! Ветер ожидается западной четверти умеренный. Температурный фон пониженный: ночью −9… −4°С, на востоке региона −16… −11°С, днём −5… 0°С», — сообщили в Пермском гидрометцентре.
В Перми также выпадет снег, при этом ночью столбик термометра опустится до −6 градусов, а днём 8 ноября в краевой столице потеплеет до −1 градуса.
«В выходные дни
Осадки при этом сохраняться. Местами снег будет переходит в мокрый снег, а также — в замерзающий дождь.
«В результате в большинстве районов произойдет отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололёд», — уточняют специалисты.
По предварительным данным метеорологов, на смену достаточно интенсивной оттепели, сопровождающейся дождями, в Пермский край придёт похолодание. Холодная погода со снегопадами установится