Башкирскому медуниверситету объявили предостережение за антисанитарию

Башкирскому государственному медицинскому университету получил предостережение от Роспотребнадзора за антисанитарию. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Недавно в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором человек рассказывает о клопах в аудитории вуза. Представители Роспотреба назвали это явным нарушением санитарных норм и правил.
В связи с этим управление объявило в адрес учебного заведения предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства.
— С 1 марта 2025 года услуги по обработке от насекомых могут предоставляться только лицензированными компаниями, — напомнили в Роспотребнадзоре.
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