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Башкирскому медуниверситету объявили предостережение за антисанитарию

Роспотребнадзор вынес предостережение БГМУ за клопов.

Источник: Комсомольская правда

Башкирскому государственному медицинскому университету получил предостережение от Роспотребнадзора за антисанитарию. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Недавно в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором человек рассказывает о клопах в аудитории вуза. Представители Роспотреба назвали это явным нарушением санитарных норм и правил.

В связи с этим управление объявило в адрес учебного заведения предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства.

— С 1 марта 2025 года услуги по обработке от насекомых могут предоставляться только лицензированными компаниями, — напомнили в Роспотребнадзоре.

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