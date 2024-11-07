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Путин высказался о запретах в интернете

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об интернете в России, заявил, что государству контрпродуктивно всё запрещать.

Источник: РИА "Новости"

«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству всё запрещать. Это контрпродуктивно», — сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

«Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

Путин Владимир
Интернет