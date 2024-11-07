В России семейные пары мало вовлечены в проведение генетического скрининга

«Это первое в России исследование, которое дает представление о том, что знают и думают сегодня россияне о преконцепционном скрининге, о генетических заболеваниях, насколько они информированны и готовы в такие практики вовлекаться. Мы получили данные, что россияне сегодня информированы о возможностях генетического тестирования, но при этом мало вовлекаются — только 6% когда-либо проходили преконцепционный скрининг. Многие готовы, но пока от готовности до действия большая пропасть. Также жители нашей страны плохо информированы о сути генетических заболеваний, о том, как они передаются, какие могут быть риски. В этом направлении должна проводиться работа в системе здравоохранения», — рассказала она.