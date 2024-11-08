Национальный проект «Производительность труда» в России в 2024 году

Бюджет национального проекта «Производительность труда» оценивается в 32 150 500 миллионов рублей. Из них 23 435 500 миллионов рублей отводится на реализацию федеральной программы «Адресная поддержка», а 6 414 700 миллионов рублей — на федеральный проект «Системные меры».