Национальный проект «Производительность труда» в России в 2024 году

Идея, задачи, период действия, бюджет и результаты — разбираемся в статье с нюансами национального проекта «Производительность труда» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Производительность труда»
Выделяют три основные идеи национального проекта «Производительность труда».
- Дать толчок российскому валовому внутреннему продукту, чтобы он превысил среднемировой, сохранив при этом макроэкономическую стабильность.
- Добиться устойчивого повышения заработка граждан.
- Приблизиться к выдаче пенсий уровнем не ниже инфляции.
Проект функционирует под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова и при курировании зампреда правительства страны Александра Новака.
Указ президента РФ
Проект «Производительность труда» был запущен по желанию лидера России Владимира Путина, которое официально было озвучено 7 мая 2018 года в указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цели и основные задачи проекта «Производительность труда»
Насчитывается 11 главных задач программы.
- Поддержать формирование производственной системы.
- Повысить квалификацию глав предприятий.
- Содействовать компаниям при желании работать на экспорт.
- Финансово способствовать развитию предприятий.
- Предоставлять компаниям налоговые льготы.
- Понизить уровень законодательных препятствий в развитии предприятий.
- Развить международные отраслевые взаимоотношения.
- Организовать неденежные способы поддержки.
- Создать отраслевую цифровую платформу.
- Сформировать движение рационализаторов предприятий.
- Предоставить передовые планы наставничества.
Сроки реализации проекта «Производительность труда»
Национальный проект «Производительность труда» стартовал 1 октября 2018 года. Дата окончания действия — 31 декабря 2024 года.
Федеральные проекты нацпроекта «Производительность труда»
Сегодня функционируют две федеральные программы национального проекта «Производительность труда».
- «Системные меры по повышению производительности труда».
- «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
Системные меры по повышению производительности труда
Основная задача федерального проекта — на государственном уровне сформировать условия для помощи предприятиям, которые решили выйти на дорожку повышения производительности труда. В частности — создать отраслевую цифровую платформу, уменьшить количество административных барьеров для компаний, предоставить льготные займы и налоговые преференции, помочь выйти на экспорт.
Руководитель программы «Системные меры по повышению производительности труда» — заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов. Куратор — зампред правительства страны Александр Новак.
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Этот федеральный проект преследует три основные задачи.
- Организовывать мероприятия по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях — участниках национальной программы.
- Внедрять в компании отраслевые методички со способами решения поднятой проблематики.
- Обучить экспертов предприятий на должном современном уровне.
Руководитель программы «Системные меры по повышению производительности труда» — генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. Куратор — зампред правительства страны Александр Новак.
Источники бюджета нацпроекта «Производительность труда»
Бюджет национального проекта «Производительность труда» оценивается в 32 150 500 миллионов рублей. Из них 23 435 500 миллионов рублей отводится на реализацию федеральной программы «Адресная поддержка», а 6 414 700 миллионов рублей — на федеральный проект «Системные меры».
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Производительность труда»
Национальный проект действует уже шесть лет — наступило время поглядеть на промежуточные результаты.
|Наименование задачи
|Количественный показатель результата
|Привлечь предприятия к участию в проекте
|5000 предприятий участвуют в проекте.
|Создать региональные центры компетенций в сфере производительности труда
|60 региональных центров компетенций в сфере производительности труда создано в России.
|Содействовать предприятиям в выходе на экспорт
|770 предприятий получили помощь при выходе не экспорт, из них 158 уже заключили 402 первых экспортных контракта на 17,2 миллиарда рублей.
|Осуществить льготное финансирование предприятий
|15,3 миллиарда рублей было выдано по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров.
|Обучить экспертов бережливого производства
|91 000 сотрудников была обучена инструментам бережливого производства.
|Запустить отраслевую платформу цифровых решений
|1650 предприятий присоединились к платформе цифровых решений.
|Организовать движение рационализаторов производства
|15 478 человек было вовлечено в движение рационализаторства на предприятиях.