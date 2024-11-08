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Национальный проект «Производительность труда» в России в 2024 году

Национальный проект «Производительность труда» в России в 2024 году — что собой представляет, какие цели преследует и как функционирует.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Идея, задачи, период действия, бюджет и результаты — разбираемся в статье с нюансами национального проекта «Производительность труда» в России в 2024 году.

Суть нацпроекта «Производительность труда»

Выделяют три основные идеи национального проекта «Производительность труда».

  1. Дать толчок российскому валовому внутреннему продукту, чтобы он превысил среднемировой, сохранив при этом макроэкономическую стабильность.
  2. Добиться устойчивого повышения заработка граждан.
  3. Приблизиться к выдаче пенсий уровнем не ниже инфляции.

Проект функционирует под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова и при курировании зампреда правительства страны Александра Новака.

Указ президента РФ

Проект «Производительность труда» был запущен по желанию лидера России Владимира Путина, которое официально было озвучено 7 мая 2018 года в указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Предприятия получают доступ к программе профессиональной переподготовки

Цели и основные задачи проекта «Производительность труда»

Насчитывается 11 главных задач программы.

  • Поддержать формирование производственной системы.
  • Повысить квалификацию глав предприятий.
  • Содействовать компаниям при желании работать на экспорт.
  • Финансово способствовать развитию предприятий.
  • Предоставлять компаниям налоговые льготы.
  • Понизить уровень законодательных препятствий в развитии предприятий.
  • Развить международные отраслевые взаимоотношения.
  • Организовать неденежные способы поддержки.
  • Создать отраслевую цифровую платформу.
  • Сформировать движение рационализаторов предприятий.
  • Предоставить передовые планы наставничества.

Сроки реализации проекта «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» стартовал 1 октября 2018 года. Дата окончания действия — 31 декабря 2024 года.

Федеральные проекты нацпроекта «Производительность труда»

Сегодня функционируют две федеральные программы национального проекта «Производительность труда».

  • «Системные меры по повышению производительности труда».
  • «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Системные меры по повышению производительности труда

Основная задача федерального проекта — на государственном уровне сформировать условия для помощи предприятиям, которые решили выйти на дорожку повышения производительности труда. В частности — создать отраслевую цифровую платформу, уменьшить количество административных барьеров для компаний, предоставить льготные займы и налоговые преференции, помочь выйти на экспорт.

Руководитель программы «Системные меры по повышению производительности труда» — заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов. Куратор — зампред правительства страны Александр Новак.

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Этот федеральный проект преследует три основные задачи.

  • Организовывать мероприятия по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях — участниках национальной программы.
  • Внедрять в компании отраслевые методички со способами решения поднятой проблематики.
  • Обучить экспертов предприятий на должном современном уровне.

Руководитель программы «Системные меры по повышению производительности труда» — генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. Куратор — зампред правительства страны Александр Новак.

Компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции

Источники бюджета нацпроекта «Производительность труда»

Бюджет национального проекта «Производительность труда» оценивается в 32 150 500 миллионов рублей. Из них 23 435 500 миллионов рублей отводится на реализацию федеральной программы «Адресная поддержка», а 6 414 700 миллионов рублей — на федеральный проект «Системные меры».

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Производительность труда»

Национальный проект действует уже шесть лет — наступило время поглядеть на промежуточные результаты.

Наименование задачиКоличественный показатель результата
Привлечь предприятия к участию в проекте5000 предприятий участвуют в проекте.
Создать региональные центры компетенций в сфере производительности труда60 региональных центров компетенций в сфере производительности труда создано в России.
Содействовать предприятиям в выходе на экспорт770 предприятий получили помощь при выходе не экспорт, из них 158 уже заключили 402 первых экспортных контракта на 17,2 миллиарда рублей.
Осуществить льготное финансирование предприятий15,3 миллиарда рублей было выдано по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров.
Обучить экспертов бережливого производства91 000 сотрудников была обучена инструментам бережливого производства.
Запустить отраслевую платформу цифровых решений1650 предприятий присоединились к платформе цифровых решений.
Организовать движение рационализаторов производства15 478 человек было вовлечено в движение рационализаторства на предприятиях.
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