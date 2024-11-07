«Один из главных символов башкирской столицы»: ремонт старого арочного моста через Белую закончился на 48%

В Уфе ремонт старого арочного моста через реку Белую завершили на 48%. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
В своей публикации глава кабмина назвал объект одним из главных символов столицы республики. Его воссоздают по проекту 1953 года. Капитальный ремонт стартовал в 2022-ом. Отставания от графика, по словам руководителя правительства республики, нет.
Рабочие справились с самым сложным — демонтажем старой арки. Старые мостовые опоры оставили, их усилили железобетонными конструкциями. Изношенные части сооружения заменяют на цельные металлические. Всего уже укрупнили порядка двух тысяч тонн металлоконструкций, собрано 423 метра мостового перехода из 670.
Согласно планам властей, все работы должны завершиться к осени следующего года.
— После капитального ремонта мост прослужит еще не менее 50 лет. Самое важное, что после ввода моста в эксплуатацию, в южном направлении будут функционировать десять полос движения, — заверил Назаров.
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