Девять автобусных маршрутов сменили перевозчика в Петербурге

Девять автобусных маршрутов перейдут под руководство нового перевозчика в Петербурге. Маршруты трех районов, которые ранее обслуживало ООО «Такси», теперь будет контролировать ООО «Вест-Сервис». Под его начало перейдут маршруты Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов Северной столицы. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».
— Автобусные маршруты № 29, 41, 42, 113, 214А, 214Б, 220, 261, 262, осуществляющие транспортное обслуживание Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов Петербурга, будет обслуживать ООО «Вест-Сервис», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на смену перевозчика, петербуржцам не стоит волноваться, маршруты, по которым следуют автобусы, останутся прежними. А вот интервалы между движением транспорта даже уменьшатся. Соответствующий госконтракт заключен между «Организатором перевозчика» и ООО «Такси» по итогам электронных торгов.