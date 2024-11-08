Девять автобусных маршрутов сменили перевозчика в Петербурге

Девять автобусных маршрутов перейдут под руководство нового перевозчика в Петербурге. Маршруты трех районов, которые ранее обслуживало ООО «Такси», теперь будет контролировать ООО «Вест-Сервис». Под его начало перейдут маршруты Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов Северной столицы. Об этом сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок».