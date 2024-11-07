Ролик о дрифте, съемки в аэропорту и образ от белорусского бренда. Что делает в Минске немецкий актер Тиль Швайгер из фильмов «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки»

Известный немецкий актер и режиссер, звезда фильма «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки» Тиль Швайгер 6 ноября прилетел в Минск. Его заметили в Национальном аэропорту. Мы собрали, что известно про приезд известного немецкого актера в Минск.
На протяжении нескольких недель во многих городах Беларуси, а также в Минске начали снимать промо-ролик о дрифте. В среду, 6 ноября, организаторы дрифт-тура, тщательно скрывавшие приезд Тиля Швайгера в Беларусь, подтвердили, что он примет участие в съемках видео.
Известный немецкий актер Тиль Швайгер участвует в съемках видео о дрифте в Минске. Фото: соцсети организаторы дрифт-тура.
Как пишет БелТА, в четверг, 7 ноября, главной локацией дрифта стал Национальный аэропорт «Минск». И на этот раз в дрифте был задействован немецкий актер. Организаторы отметили, что участие Тиля Швайгера в съемках выведет проект на новый уровень. Кроме того, это позволит привлечь внимание к миру дрифт-гонок.
Известный немецкий актер Тиль Швайгер участвует в съемках видео о дрифте в Минске. Фото: соцсети организаторы дрифт-тура.
За образ известного немецкого актера на съемках фильма о дрифте отвечал основатель белорусского бренда «Пижон» Евгений Малуха. У себя в соцсетях он выложил фото с Тилем Швайгером и написал:
«Как всегда наш бренд справился на отлично с поставленной задачей».
Основатель белорусского бренда «Пижон» отвечал за образ актера на съемках. Фото: соцсети Евгения Малухи.
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