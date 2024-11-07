Ролик о дрифте, съемки в аэропорту и образ от белорусского бренда. Что делает в Минске немецкий актер Тиль Швайгер из фильмов «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки»

Как пишет БелТА, в четверг, 7 ноября, главной локацией дрифта стал Национальный аэропорт «Минск». И на этот раз в дрифте был задействован немецкий актер. Организаторы отметили, что участие Тиля Швайгера в съемках выведет проект на новый уровень. Кроме того, это позволит привлечь внимание к миру дрифт-гонок.