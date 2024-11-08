Что можно и нельзя делать в Дмитриев день 8 ноября, когда узнают погоду на Пасху

Православная церковь 8 ноября вспоминает святого Дмитрия Солунского. В народе принято отмечать Дмитриев день. Однако у праздника существует еще одно название — Большие Осенины. Все дело в том, что с указанной даты зима вступала в свои права. Также 8 ноября узнавали погоду на Пасху.
Что нельзя делать 8 ноября.
Не рекомендуется париться в бане. Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Кроме того, с 8 ноября не играли свадеб. Под запретом в указанный день строительство, рукоделие, а также домашняя работа.
Что можно делать 8 ноября.
По традиции, было принято ходить в церковь и молиться святому. Кроме того, с 8 ноября уже не ждали теплой погоды. Это связано с тем, что указанный день являлся прощанием с осенью и переходом от тепла к холоду.
Согласно приметам, снег, выпавший 8 ноября, указывает, что снежной может оказаться и Пасха. Теплая погода предвещает сырую зиму. А вот о снежной зиме предупреждает иней на деревьях. Мороз говорит о том, что весна наступит поздно.
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